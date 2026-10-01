СБУ предотвратила более 400 терактов и диверсий с начала большой войны, - Поклад

Служба безопасности Украины за годы полномасштабной войны предотвратила более 400 терактов и диверсий, в том числе направленных против украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этоми.о. главы СБУ генерал-майор Александр Поклад отметил в своем поздравлении по случаю Дня защитников и защитниц.

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"За годы большой войны мы сформировали настоящую систему национальной защиты, неотъемлемой частью которой является Служба безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Поклад отметил, что СБУ проводит специальные операции в сотнях и тысячах километров от линии фронта, уничтожает врага на поле боя и противодействует попыткам России дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Контрразведчики ежедневно разоблачают и задерживают российских шпионов, агентов и предателей.

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"В целом СБУ предотвратила более 400 терактов и диверсий. И за каждой подобной цифрой — спасенные жизни многих украинцев", — добавил глава СБУ.

Украина должна выйти из войны способной защитить свое будущее

Поклад заявил, что Украина не начинала эту войну, однако должна сделать все для того, чтобы выйти из нее сильной, суверенной и способной защитить свое будущее.

"Не мы начинали эту войну. Но именно мы должны сделать все, чтобы Украина вышла из нее сильной, суверенной и способной защитить свое будущее", — сказал Поклад.

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