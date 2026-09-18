Теракт возле Стрыйского РТЦК на Львовщине: взрывчатку бросили через окно автомобиля, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали двух жителей Львовской области, совершивших теракт у административного здания Стрыйского районного ТЦК 17 сентября.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства теракта

Как выяснило расследование, фигуранты забросили самодельное взрывное устройство на территорию военкомата. В результате инцидента пострадал военнослужащий режимного объекта.

Для совершения теракта исполнители подъехали к зданию районного ТЦК на своем автомобиле, один из злоумышленников выбросил самодельную бомбу через окно транспортного средства на парковке возле военкомата, после чего они поспешно покинули место происшествия.

Впоследствии при осмотре взрывчатки военнослужащим ТЦК произошла детонация самодельного взрывного устройства, в результате чего он получил тяжелое ранение.

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Задержание и обыск

По данным следствия, задержанными оказались двое жителей Николаевского района Львовской области в возрасте 48 и 41 года. При обыске по месту жительства одного из фигурантов правоохранители обнаружили еще два самодельных взрывных устройства - их изъяли и направили на соответствующие экспертизы.

Подозрение и дальнейшее расследование

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины - совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления, в том числе вероятной причастности задержанных к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

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Напомним, 17 сентября в Николаеве на Львовщине возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП произошел взрыв. Ранен военнослужащий.