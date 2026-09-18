Теракт біля Стрийського РТЦК на Львівщині: вибухівку кинули через вікно автівки, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали двох мешканців Львівщини, які вчинили теракт біля адмінбудівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини теракту

Як з'ясувало розслідування, фігуранти закинули саморобний вибуховий пристрій на територію військкомату. Унаслідок події постраждав військовослужбовець режимного об'єкта.

Для вчинення теракту виконавці під'їхали до будівлі районного ТЦК на власному авто, один із зловмисників викинув саморобну бомбу через вікно транспортного засобу на паркувальному майданчику поблизу військкомату, після чого вони поспіхом залишили місце події.

Згодом під час огляду вибухівки військовослужбовцем ТЦК відбулася детонація СВП, унаслідок якої він дістав тяжке поранення.

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Затримання та обшук

За даними слідства, затриманими виявилися двоє жителів Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік. При обшуку за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці виявили ще два саморобні вибухові пристрої — їх вилучили та направили на відповідні експертизи.

Підозра та подальше розслідування

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема ймовірної причетності затриманих до співпраці з російськими спецслужбами.

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Нагадаємо, 17 вересня у Миколаєві на Львівщині біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП стався вибух. Поранений військовослужбовець.