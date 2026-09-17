Вибух біля будівлі ТЦК стався у Миколаєві на Львівщині: поранений військовослужбовець

17 вересня у Миколаєві на Львівщині біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП стався вибух. Є поранений.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні, близько 16:30, біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області стався вибух невідомого пристрою, який, за попередньою інформацією, був підкинутий невстановленими особами з вулиці", — заявив терцентр.

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Є поранений військовий

Унаслідок вибуху поранення дістав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого — середньої важкості.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

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