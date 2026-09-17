Взрыв возле здания ТЦК произошел в Николаеве на Львовщине: ранен военнослужащий

17 сентября в Николаеве (Львовская область) возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП произошел взрыв. Есть раненый.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня, около 16:30, у входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы", - заявил терцентр.

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Есть раненый военный

В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого - средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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