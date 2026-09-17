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Взрыв возле здания ТЦК произошел в Николаеве на Львовщине: ранен военнослужащий
17 сентября в Николаеве (Львовская область) возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП произошел взрыв. Есть раненый.
Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня, около 16:30, у входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы", - заявил терцентр.
Есть раненый военный
- В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого - средней тяжести.
На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Топ комментарии
+7 Oleg #616413
показать весь комментарий17.09.2026 18:29 Ответить Ссылка
+6 ола жмуд
показать весь комментарий17.09.2026 18:22 Ответить Ссылка
+5 vv vv #539578
показать весь комментарий17.09.2026 18:16 Ответить Ссылка
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