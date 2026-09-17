РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17457 посетителей онлайн
Новости Взрывы в ТЦК Взрыв в ТЦК
1 431 34

Взрыв возле здания ТЦК произошел в Николаеве на Львовщине: ранен военнослужащий

Взрыв возле РТЦК в Николаеве на Львовщине 17 сентября

17 сентября в Николаеве (Львовская область) возле здания Стрыйского районного ТЦК и СП произошел взрыв. Есть раненый.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Сегодня, около 16:30, у входа в здание Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Николаев Львовской области произошел взрыв неизвестного устройства, которое, по предварительной информации, было подброшено неустановленными лицами с улицы", - заявил терцентр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теракт возле РТЦК в Житомирской области: двое исполнителей приговорены к 8 и 9 годам, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Есть раненый военный

  • В результате взрыва ранение получил военнослужащий 2-го отдела Стрыйского РТЦК и СП. Его госпитализировали в Николаевскую ЦРБ, состояние раненого - средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату во двор ТЦК в Белой 0еркви: его задержали. ФОТО

Автор: 

взрыв (7192) ТЦК (1372) Львовская область (3400) Львовский район (332) Николаев (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А чому ви вирішили що то був саме військовослужбовець? Чому не працівник? 🤔
показать весь комментарий
17.09.2026 18:29 Ответить
+6
людина, яку викрали, відп***дили по дорозі, замість медобстеження поржали що годний - це не захисник. А от як раз робити усе це з потенційним вояком - означає служити російському хазяїну
показать весь комментарий
17.09.2026 18:22 Ответить
+5
Вам ТЦКунів шкода?
показать весь комментарий
17.09.2026 18:16 Ответить

Загрузка...

 
 