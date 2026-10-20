Викрито схему розкрадання державного газу на понад 65 мільйонів гривень на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему розкрадання природного газу з державної газотранспортної системи України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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Подробиці

За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині нейтралізовано злочинну групу, яка приховано викачувала промислові обсяги "блакитного палива" з магістрального трубопроводу для продажу.

Встановлено, що вкрадений газ фігуранти реалізовували через підконтрольні АЗС як автомобільне пальне.

У такий спосіб протягом 2025-2026 років зловмисники привласнили майже 3,4 мільйона кубометрів природного газу на суму понад 65 мільйонів гривень.

Як з’ясувало розслідування, оборудку організував керівник служби газовимірювань та метрології регіонального управління держаної газової компанії. До незаконної діяльності він залучив свого підлеглого – начальника дільниці відповідного підрозділу.

Щоб приховати несанкціоноване викачування газу з "труби", вони відключали лічильники на ГТС, підробляли облікові дані та звітні документи.

Для реалізації наступного етапу оборудки посадовці задіяли 11 спільників – представників афілійованого приватного підприємства, що займається оптовою торгівлею пальним.

Встановлено, що фігуранти перевозили "блакитне паливо" пересувними газовими заправниками на власні компресорні станції для продажу своїм клієнтам за готівку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та бухгалтерську документацію з доказами "схеми".

Слідчі Служби безпеки повідомили всім 13 учасникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах організованою групою;

несанкціоновані дії з інформацією в комп’ютерних системах, вчинені організованою групою.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.













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