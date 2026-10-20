2,7 млн грн убытков по питанию военных: ГБР сообщило о подозрении двум должностным лицам части. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения начальнику продовольственной службы тыла логистики и начальнику склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения одной из воинских частей в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, должностные лица обеспечивали получение продуктов питания исходя из количества военнослужащих, превышающего фактическую численность подразделения. Излишне полученное продовольствие присваивали и реализовывали гражданскому населению. Сумма ущерба превышает 2,7 миллиона гривен.
Схема действовала с сентября 2025 года по февраль 2026 года.
Начальник склада, отвечавший за приемку, хранение, выдачу и учет продовольствия, присваивал излишне полученные продукты и организовывал их сбыт гражданскому населению Краматорского района Донецкой области.
Начальник продовольственной службы тыла логистики, в свою очередь, не обеспечил надлежащего контроля за выдачей продуктов в соответствии с фактической численностью личного состава. Он систематически оформлял накладные с завышенным количеством военнослужащих, хотя имел доступ к документам, по которым мог проверить эти данные.
Сотрудники ГБР раскрыли и пресекли незаконную деятельность.
В ходе обысков изъята часть присвоенных продуктов и служебная документация, подтверждающая обстоятельства правонарушения.
Начальника продовольственной службы тыла логистики подозревают в халатном отношении военнослужащего к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.
Начальника склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения подозревают в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения.
Наиболее суровая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Нанесенный государству ущерб частично возмещен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль