2,7 млн грн убытков по питанию военных: ГБР сообщило о подозрении двум должностным лицам части. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения начальнику продовольственной службы тыла логистики и начальнику склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения одной из воинских частей в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, должностные лица обеспечивали получение продуктов питания исходя из количества военнослужащих, превышающего фактическую численность подразделения. Излишне полученное продовольствие присваивали и реализовывали гражданскому населению. Сумма ущерба превышает 2,7 миллиона гривен.

Схема действовала с сентября 2025 года по февраль 2026 года.

Начальник склада, отвечавший за приемку, хранение, выдачу и учет продовольствия, присваивал излишне полученные продукты и организовывал их сбыт гражданскому населению Краматорского района Донецкой области.

Начальник продовольственной службы тыла логистики, в свою очередь, не обеспечил надлежащего контроля за выдачей продуктов в соответствии с фактической численностью личного состава. Он систематически оформлял накладные с завышенным количеством военнослужащих, хотя имел доступ к документам, по которым мог проверить эти данные.

Сотрудники ГБР раскрыли и пресекли незаконную деятельность.

В ходе обысков изъята часть присвоенных продуктов и служебная документация, подтверждающая обстоятельства правонарушения.

Начальника продовольственной службы тыла логистики подозревают в халатном отношении военнослужащего к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Начальника склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения подозревают в присвоении военного имущества, совершенном в условиях военного положения.

Наиболее суровая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нанесенный государству ущерб частично возмещен.













Читайте также: Раскрыта схема хищения государственного газа на сумму свыше 65 миллионов гривен в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж