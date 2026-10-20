2,7 млн. грн. збитків на харчуванні військових: ДБР повідомило про підозру двом посадовцям частини. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику продовольчої служби тилу логістики та начальнику складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством однієї з військових частин на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, посадовці забезпечували отримання продуктів харчування з розрахунку на більшу кількість військовослужбовців, ніж фактично перебувала у підрозділі. Надлишково отримане продовольство привласнювали та реалізовували цивільному населенню. Сума збитків перевищує 2,7 мільйона гривень.

Схема діяла з вересня 2025 року до лютого 2026 року.

Начальник складу, який відповідав за приймання, зберігання, видачу та облік продовольства, привласнював надлишково отримані продукти та організував їх збут цивільному населенню Краматорського району Донецької області.

Начальник продовольчої служби тилу логістики, своєю чергою, не забезпечив належного контролю за видачею продуктів відповідно до фактичної чисельності особового складу. Він систематично оформлював накладні із завищеною кількістю військовослужбовців, хоча мав доступ до документів, за якими міг перевірити ці дані.

Працівники ДБР викрили та припинили незаконну діяльність.

Під час обшуків вилучено частину привласнених продуктів та службову документацію, що підтверджує обставини правопорушення.

Начальника продовольчої служби тилу логістики підозрюють у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Начальника складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством підозрюють у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану.

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Завдані державі збитки частково відшкодовано.













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