"Пространство заботы о ветеранах" с выездным сервисом "ПриватБанка" начало работу в больнице на Сумщине. ФОТО

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16 октября в одной из больниц Сумской области открыли "Пространство заботы о ветеранах" - центр поддержки для ветеранов, ветеранок, военнослужащих и их семей, проходящих лечение или восстановление после ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Приватбанка".

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Первое пространство для ветеранов в больнице Сумской области

Как отмечается, это первое подобное пространство на базе больницы в области.







В "Пространстве" можно получить информацию и сопровождение по вопросам лечения и реабилитации, а также государственных и банковских услуг. Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц при необходимости привлекает других профильных специалистов.

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Выездные банковские услуги и инклюзивный сервис

В частности, непосредственно в "Пространстве" будет работать Служба инклюзивного обслуживания ПриватБанка. Это формат выездного банковского обслуживания, позволяющий решать финансовые вопросы без посещения отделений: открывать счета, оформлять или перевыпускать карты, обновлять личные данные и получать консультации по банковским продуктам. Все специалисты Службы прошли специализированную подготовку по травмочувствительной коммуникации и пониманию потребностей военных.

Отдельной частью встречи стало общение с ветеранами и специалистами о том, какие решения уже работают на практике, чего до сих пор не хватает и как сделать получение необходимых услуг и поддержки проще и понятнее для человека.

Системная поддержка военнослужащих во время лечения

"Лечение и реабилитация - это лишь часть пути восстановления ветерана. Не менее важно то, что происходит дальше: возвращение в семью, на работу, в повседневную жизнь. Поэтому мы интегрируем социальную, правовую и консультационную поддержку непосредственно в медицинские учреждения. "Пространство заботы" в Сумах - еще один шаг к тому, чтобы ветеран получал не отдельные услуги, а комплексную помощь, ориентированную на его реальные потребности", - отметил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

"Для ПриватБанка поддержка наших защитников и защитниц является приоритетом, особенно в прифронтовых регионах, таких как Сумская область. Открытие "Пространства заботы" о ветеранах позволяет дополнить повседневную работу медиков качественным социальным сопровождением непосредственно в учреждении. Благодаря Службе инклюзивного обслуживания ПриватБанка мы делаем базовые банковские услуги доступными именно тогда, когда у военных нет возможности посетить отделение. Для нас это системный шаг в создании безбарьерной среды, где все необходимые услуги находятся рядом, понятны и удобны", - отметил Андрей Терещенко, директор Восточного макрорегионального управления ПриватБанка.

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Сумская область стала пятой локацией проекта в сотрудничестве с ПриватБанком: ранее "Пространства заботы о ветеранах" открыли в Одессе, Украинке (Киевская область), Полтаве и Запорожье. В дальнейшем команда планирует открывать "Пространства" в медицинских учреждениях других регионов Украины, чтобы необходимая поддержка была доступна ветеранам и военнослужащим непосредственно во время лечения и реабилитации.