Простір турботи про ветеранів із виїзним сервісом ПриватБанку запрацював у лікарні на Сумщині. ФОТО

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16 жовтня в одній з лікарень Сумщини відкрили Простір турботи про ветеранів - місце підтримки для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та їхніх родин, які проходять лікування або відновлення після поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Приватбанку".

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Перший ветеранський простір у лікарні Сумщини

Як зазначається, це перший такий простір на базі лікарні в області.







У Просторі можна отримати інформацію та супровід щодо лікування і реабілітації, а також державних і банківських послуг. Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за потреби залучає інших профільних спеціалістів.

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Виїзні банківські послуги та інклюзивний сервіс

Зокрема, безпосередньо в Просторі працюватиме Служба інклюзивного сервісу ПриватБанку. Це формат виїзного банківського обслуговування, що дозволяє і розв'язувати фінансові питання без відвідування відділень: відкривати рахунки, оформлювати або перевипускати картки, оновлювати персональні дані та отримувати консультації щодо банківських продуктів. Усі фахівці Служби пройшли спеціалізовану підготовку з травмочутливої комунікації та розуміння потреб військових.

Окремою частиною зустрічі стало спілкування з ветеранами та фахівцями про те, які рішення вже працюють на практиці, чого досі бракує та як зробити отримання необхідних послуг і підтримки простішим та зрозумілішим для людини.

Системна підтримка військових під час лікування

"Лікування та реабілітація - це лише частина шляху відновлення ветерана. Не менш важливо, що відбувається далі: повернення до родини, роботи, повсякденного життя. Тому ми інтегруємо соціальну, правову та консультаційну підтримку безпосередньо в медичні заклади. Простір турботи в Сумах - ще один крок до того, щоб ветеран отримував не окремі послуги, а комплексну допомогу, орієнтовану на його реальні потреби", - зазначив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

"Для ПриватБанку підтримка наших захисників і захисниць є пріоритетом, особливо в прифронтових регіонах як Сумщина. Відкриття Простору турботи про ветеранів дає змогу доповнити щоденну роботу медиків якісним соціальним супроводом безпосередньо у закладі. Завдяки Службі інклюзивного сервісу ПриватБанку ми робимо базові банківські послуги доступними саме тоді, коли у військових немає змоги відвідати відділення. Для нас це системний крок у розбудові безбар'єрного середовища, де всі необхідні послуги поруч, зрозумілі та комфортні", - зазначив Андрій Терещенко, директор Східного макрорегіонального управління ПриватБанку.

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Сумщина стала п'ятою локацією проєкту у співпраці з ПриватБанком: раніше Простори турботи про ветеранів відкрили в Одесі, Українці на Київщині, Полтаві та Запоріжжі. Надалі команда планує відкривати Простори в медичних закладах інших регіонів України, щоб необхідна підтримка була доступною ветеранам і військовослужбовцям безпосередньо під час лікування та відновлення.