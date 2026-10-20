К границе за $12 000: на Закарпатье правоохранители пресекли незаконную сделку. ФОТО

Оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками Чопского пограничного отряда, Хустского межрайонного отдела СБУ и следователями Береговского районного отдела полиции пресекли попытку незаконной переправки мужчины через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Госпогранслужбы".

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В селе Ботфалва, что на Закарпатье, правоохранители задержали местного жителя, который, по данным следствия, сопровождал 28-летнего мужчину к границе для дальнейшей переправки в одну из стран Европейского Союза.

Стоимость "услуги" составила 12 тысяч долларов США.

Задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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