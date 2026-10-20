До кордону за $12 000: на Закарпатті правоохоронці зупинили незаконну оборудку. ФОТО

Оперативники Мукачівського прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками Чопського прикордонного загону, Хустського міжрайонного відділу СБУ та слідчими Берегівського районного відділу поліції припинили спробу незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Держприкордонслужби".

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Подробиці

У селі Ботфалва, що на Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, який, за даними слідства, супроводжував 28-річного чоловіка до кордону для подальшого переправлення до однієї з країн Європейського Союзу.

Вартість "послуги" становила 12 тисяч доларів США.

Затриманому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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