Зарабатывал $600 в неделю на наркотиках: в Одесской области военного приговорили к 11 годам лишения свободы
Военнослужащего из Одесского района, самовольно покинувшего место службы, приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное приобретение и хранение наркотиков и психотропных веществ с целью сбыта. По словам самого мужчины, в течение нескольких месяцев он зарабатывал на этом около 600 долларов в неделю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.
Заказывал наркотики через мессенджер и получал в почтомате
По данным прокуратуры, в июне 2026 года 25-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, приобрел для дальнейшей продажи особо опасное психотропное вещество PVP.
Посылку мужчина получил через почтомат. Вскоре правоохранители остановили его недалеко от места проживания и при досмотре обнаружили два пакета с PVP общей массой более 755 граммов. Такое количество относится к особо крупным размерам.
Во время обыска в жилище правоохранители изъяли также PVP, 4-ММС, MDMA, MDMB-4en-PINACA, ЛСД, каннабис, смолу каннабиса и весы.
Как установили в ходе судебного разбирательства, мужчина заказывал наркотические средства и психотропные вещества крупными партиями через один из мессенджеров, после чего фасовал и хранил их для сбыта.
Сам осужденный рассказал, что занимался этой деятельностью примерно три-четыре месяца и получал около 600 долларов прибыли в неделю.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Цель дальнейшего сбыта подтвердили количество изъятых веществ, их фасовка и другие обстоятельства, расследованные судом.
К наказанию добавили часть предварительного срока
Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.
Ему назначили 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
При определении окончательного наказания суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.
В частности, в январе 2025 года мужчину приговорили за кражу к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком и установили двухлетний испытательный срок.
Приговор по делу о наркотиках еще не вступил в законную силу.
В то же время территориальное управление Государственного бюро расследований отдельно расследует факт самовольного оставления воинской части по ст. 407 УК Украины.
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