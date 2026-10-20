Зарабатывал $600 в неделю на наркотиках: в Одесской области военного приговорили к 11 годам лишения свободы

Военнослужащего из Одесского района, самовольно покинувшего место службы, приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное приобретение и хранение наркотиков и психотропных веществ с целью сбыта. По словам самого мужчины, в течение нескольких месяцев он зарабатывал на этом около 600 долларов в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

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Заказывал наркотики через мессенджер и получал в почтомате

По данным прокуратуры, в июне 2026 года 25-летний военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, приобрел для дальнейшей продажи особо опасное психотропное вещество PVP.

Посылку мужчина получил через почтомат. Вскоре правоохранители остановили его недалеко от места проживания и при досмотре обнаружили два пакета с PVP общей массой более 755 граммов. Такое количество относится к особо крупным размерам.

Во время обыска в жилище правоохранители изъяли также PVP, 4-ММС, MDMA, MDMB-4en-PINACA, ЛСД, каннабис, смолу каннабиса и весы.

Как установили в ходе судебного разбирательства, мужчина заказывал наркотические средства и психотропные вещества крупными партиями через один из мессенджеров, после чего фасовал и хранил их для сбыта.

Сам осужденный рассказал, что занимался этой деятельностью примерно три-четыре месяца и получал около 600 долларов прибыли в неделю.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Цель дальнейшего сбыта подтвердили количество изъятых веществ, их фасовка и другие обстоятельства, расследованные судом.

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К наказанию добавили часть предварительного срока

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Ему назначили 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При определении окончательного наказания суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

В частности, в январе 2025 года мужчину приговорили за кражу к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком и установили двухлетний испытательный срок.

Приговор по делу о наркотиках еще не вступил в законную силу.

В то же время территориальное управление Государственного бюро расследований отдельно расследует факт самовольного оставления воинской части по ст. 407 УК Украины.

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