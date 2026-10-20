Заробляв $600 на тиждень на наркотиках: на Одещині військового засудили до 11 років ув’язнення

Військовослужбовця з Одеського району, який самовільно залишив місце служби, засудили до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне придбання та зберігання наркотиків і психотропних речовин з метою збуту. За словами самого чоловіка, протягом кількох місяців він заробляв на цьому близько 600 доларів щотижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону.

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Замовляв наркотики через месенджер та отримував у поштоматі

За даними прокуратури, у червні 2026 року 25-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, придбав для подальшого продажу особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Посилку чоловік отримав через поштомат. Невдовзі правоохоронці зупинили його поблизу місця проживання та під час огляду виявили два пакети з PVP загальною масою понад 755 грамів. Така кількість належить до особливо великих розмірів.

Під час обшуку помешкання правоохоронці вилучили також PVP, 4-ММС, MDMA, MDMB-4en-PINACA, LSD, канабіс, смолу канабісу та ваги.

Як встановили під час судового розгляду, чоловік замовляв наркотичні засоби та психотропні речовини великими партіями через один із месенджерів, після чого фасував і зберігав їх для збуту.

Сам засуджений розповів, що займався цією діяльністю приблизно три-чотири місяці й отримував близько 600 доларів прибутку на тиждень.

У суді чоловік повністю визнав свою провину. Мету подальшого збуту підтвердили кількість вилучених речовин, їхнє фасування та інші досліджені судом обставини.

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До покарання додали частину попереднього строку

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Йому призначили 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час визначення остаточного покарання суд частково приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Зокрема, у січні 2025 року чоловіка засудили за крадіжку до п'яти років позбавлення волі з випробуванням та встановили дворічний іспитовий строк.

Вирок у справі про наркотики ще не набрав законної сили.

Водночас територіальне управління Державного бюро розслідувань окремо розслідує факт самовільного залишення військової частини за ст. 407 КК України.

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