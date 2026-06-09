Розсилав поштою психотропи, заховані в іграшках: у Києві затримали наркоторговця із понад 1,6 кг речовини PVP. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють в організації збуту психотропної речовини PVP через поштові служби по всій території України. Під час слідчих дій вилучено понад 1,6 кг психотропів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

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За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який поштою пересилав психотропи по всій Україні.

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Розфасовував та відправляв поштою по Україні

Встановлено, що киянин отримував великі партії психотропної речовини PVP від постачальників, а потім розфасовував її та відправляв службами доставки по всій Україні.



При черговій спробі відправити психотропи у Львів та Кременчук його затримали.

За результатами проведених обшуків вилучено понад 1,6 кг PVP.

Крім того, під час оперативних закупок та слідчих дій було задокументовано ще 13 фактів збуту психотропних речовин.

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