Розсилав поштою психотропи, заховані в іграшках: у Києві затримали наркоторговця із понад 1,6 кг речовини PVP. ФОТОрепортаж
У Києві правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють в організації збуту психотропної речовини PVP через поштові служби по всій території України. Під час слідчих дій вилучено понад 1,6 кг психотропів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який поштою пересилав психотропи по всій Україні.
Розфасовував та відправляв поштою по Україні
Встановлено, що киянин отримував великі партії психотропної речовини PVP від постачальників, а потім розфасовував її та відправляв службами доставки по всій Україні.
При черговій спробі відправити психотропи у Львів та Кременчук його затримали.
- За результатами проведених обшуків вилучено понад 1,6 кг PVP.
- Крім того, під час оперативних закупок та слідчих дій було задокументовано ще 13 фактів збуту психотропних речовин.
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Наркота, психотропи, це СМЕРТЬ в Україні та горе в сім'ї, як і окупанти ***********!!
Вживання альфа-пвп спричиняє виснаження центральної нервової системи що несе за собою незворотні зміни у психіці, які важко піддаються терапії. За 2-3 місяці вживання відбувається повне руйнування та деградація особистості. Залежний починає часто самоізолюватися, стає асоціальним, погано йде на контакт, це спричинює руйнування соціальних зв'язків та самотності. Слухові та зорові галюцинації які викликає альфа-пвп спричиняють параноїдальні думки та манію переслідування.
Також вживання Альфа-ПВП провокує загострення хронічних захворювань та виникнення генетичних мутацій у дітей наркоманів.
Через відсутність апетиту та сильну спрагу що спостерігаються в залежного порушується обмін речовин за рахунок вимивання електролітів з організму. В наркомана порушується гомеостаз: вітаміни, мікро- та макроелементи погано засвоюються, залежний втрачає вагу за рахунок дистрофії м'язів, кістки стають крихкими а зв'язки втрачають еластичність.
Продукти розпаду Альфа ПВП викликають глибокі пошкодження паренхіми внутрішніх органів: печінки, нирок, підшлункової залози, селезінки та легень. Часто сольові наркомани що вживали психотроп через куріння скаржаться на біль у грудях, продукти розпаду солей осідають у легенях та залишаються там на довгий час. Альфа провокує розвиток ниркової недостатності, пошкодження та жирового переродження печінки.