На Днепропетровщине 13 человек подозреваются в хищении 3,4 млн кубометров газа на сумму 65 млн грн: среди них - должностные лица Оператора ГТС. ФОТО

Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения 13 участникам организованной группы, которая, по версии следствия, в течение 15 месяцев незаконно похитила из магистрального газопровода более 3,4 млн кубометров природного газа. Среди фигурантов — предприниматель, десять его сотрудников и два должностных лица газотранспортного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Как работала схема хищения газа

По данным следствия, владелец общества организовал незаконный отбор природного газа из магистрального газопровода и его последующую продажу через сеть собственных и подконтрольных автогазозаправочных станций.

Газ официально поступал на предприятие и учитывался автоматизированной системой. Однако двое вовлеченных в схему представителей оператора газотранспортной системы, имевшие законный доступ к оборудованию, установили устройства для дистанционного вмешательства в его работу.

Сотрудники предпринимателя отслеживали показатели потребления и сообщали руководству, когда учтенные объемы приближались к заданным значениям.

После этого, как утверждают правоохранители, должностные лица газотранспортного предприятия дистанционно изменяли или блокировали информацию о фактическом потреблении. При этом отбор газа из магистрального трубопровода продолжался.

Таким образом участники группы могли скрывать реальные объемы использованного топлива.

Похищенный газ перевозили газовозами на подконтрольные автогазозаправочные станции в Днепровском районе, Днепре и Каменском. Там его продавали за наличные.











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Более 65 млн грн убытков и 13 подозреваемых

По данным прокуратуры, схема действовала с января 2025 года по март 2026 года. За этот период участники организованной группы незаконно завладели более чем 3,4 млн кубометров природного газа.

Общую сумму ущерба государству оценивают в более чем 65 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели более 13 обысков по местам проживания подозреваемых и в помещениях предприятий на территории Днепропетровской и Полтавской областей.

О подозрении сообщили 13 лицам – организатору, десяти его подчиненным и двум должностным лицам газотранспортного предприятия.

В зависимости от роли каждого фигуранта им инкриминируют кражу природного газа, совершенную организованной группой в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также несанкционированное изменение и блокирование информации в автоматизированной системе.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении регионального управления СБУ.

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