На Днепропетровщине 13 человек подозреваются в хищении 3,4 млн кубометров газа на сумму 65 млн грн: среди них - должностные лица Оператора ГТС. ФОТО
Правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения 13 участникам организованной группы, которая, по версии следствия, в течение 15 месяцев незаконно похитила из магистрального газопровода более 3,4 млн кубометров природного газа. Среди фигурантов — предприниматель, десять его сотрудников и два должностных лица газотранспортного предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Как работала схема хищения газа
По данным следствия, владелец общества организовал незаконный отбор природного газа из магистрального газопровода и его последующую продажу через сеть собственных и подконтрольных автогазозаправочных станций.
Газ официально поступал на предприятие и учитывался автоматизированной системой. Однако двое вовлеченных в схему представителей оператора газотранспортной системы, имевшие законный доступ к оборудованию, установили устройства для дистанционного вмешательства в его работу.
Сотрудники предпринимателя отслеживали показатели потребления и сообщали руководству, когда учтенные объемы приближались к заданным значениям.
После этого, как утверждают правоохранители, должностные лица газотранспортного предприятия дистанционно изменяли или блокировали информацию о фактическом потреблении. При этом отбор газа из магистрального трубопровода продолжался.
Таким образом участники группы могли скрывать реальные объемы использованного топлива.
Похищенный газ перевозили газовозами на подконтрольные автогазозаправочные станции в Днепровском районе, Днепре и Каменском. Там его продавали за наличные.
Более 65 млн грн убытков и 13 подозреваемых
По данным прокуратуры, схема действовала с января 2025 года по март 2026 года. За этот период участники организованной группы незаконно завладели более чем 3,4 млн кубометров природного газа.
Общую сумму ущерба государству оценивают в более чем 65 млн грн.
В рамках уголовного производства правоохранители провели более 13 обысков по местам проживания подозреваемых и в помещениях предприятий на территории Днепропетровской и Полтавской областей.
О подозрении сообщили 13 лицам – организатору, десяти его подчиненным и двум должностным лицам газотранспортного предприятия.
В зависимости от роли каждого фигуранта им инкриминируют кражу природного газа, совершенную организованной группой в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также несанкционированное изменение и блокирование информации в автоматизированной системе.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении регионального управления СБУ.
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