На Дніпропетровщині 13 осіб підозрюють у викраденні 3,4 млн кубометрів газу на 65 млн грн: серед них посадовці Оператора ГТС. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру 13 учасникам організованої групи, яка, за версією слідства, протягом 15 місяців незаконно відібрала з магістрального газопроводу понад 3,4 млн кубометрів природного газу. Серед фігурантів – підприємець, десятеро його працівників і двоє посадовців газотранспортного підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Як працювала схема викрадення газу

За даними слідства, власник товариства організував незаконний відбір природного газу з магістрального газопроводу та його подальший продаж через мережу власних і підконтрольних автогазонаповнювальних станцій.

Газ офіційно надходив на підприємство та обліковувався автоматизованою системою. Однак двоє залучених до схеми представників Оператора газотранспортної системи, які мали законний доступ до обладнання, встановили пристрої для дистанційного втручання в його роботу.

Працівники підприємця відстежували показники споживання та повідомляли керівництво, коли обліковані обсяги наближалися до визначених значень.

Після цього, як стверджують правоохоронці, посадовці газотранспортного підприємства дистанційно змінювали або блокували інформацію про фактичне споживання. Водночас відбір газу з магістрального трубопроводу продовжувався.

У такий спосіб учасники групи могли приховувати реальні обсяги використаного палива.

Викрадений газ перевозили газовозами на підконтрольні автогазонаповнювальні станції у Дніпровському районі, Дніпрі та Кам'янському. Там його продавали за готівку.











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Понад 65 млн грн збитків і 13 підозрюваних

За даними прокуратури, схема діяла із січня 2025 року до березня 2026 року. За цей період учасники організованої групи незаконно заволоділи понад 3,4 млн кубометрів природного газу.

Загальну суму збитків державі оцінюють у понад 65 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 13 обшуків за місцями проживання підозрюваних та в приміщеннях підприємств на території Дніпропетровської й Полтавської областей.

Про підозру повідомили 13 особам – організатору, десятьом його підлеглим і двом посадовцям газотранспортного підприємства.

Залежно від ролі кожного фігуранта їм інкримінують крадіжку природного газу, вчинену організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також несанкціоновану зміну та блокування інформації в автоматизованій системі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за оперативного супроводу регіонального управління СБУ.

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