Рашисты нанесли ракетный удар по Харькову: попадание в частном секторе, 9 пострадавших (обновлено)
Днем 20 октября 2026 года враг нанес ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Сначала сообщалось о ракетном ударе по Шевченковскому району. По уточненной информации, попадание было зафиксировано в Новобаварском районе.
Первые подробности
"Попадание по частному сектору, есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются", - сообщает Терехов.
По состоянию на 15:49 известно о 4 пострадавших, у них осколочные ранения и контузии
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
ОБНОВЛЕНИЕ
"До 7 человек выросло количество пострадавших в Новобаварском районе. Экстренные службы продолжают работать на месте", - сообщил Синегубов в 16-26.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Уже девять пострадавших", - написал Терехов в 16-56.
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