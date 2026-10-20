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Новини Обстріли Харкова
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Рашисти завдали ракетного удару по Харкову: влучання у приватному секторі, 9 постраждалих (оновлено)

обстріл Харкова

Вдень 20 жовтня 2026 року ворог завдав ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

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Спершу повідомлялося про ракетний удар по Шевченківському району. За уточненою інформацією, влучання було зафіксовано у Новобаварському районі.

Перші деталі

"Влучання по приватному сектору, є постраждалі, їх кількість та їхній стан уточнюються", - інформує Терехов.

Станом на 15.49 - відомо про 4 постраждалих, у них осколкові поранення та контузії

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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ОНОВЛЕННЯ

"До 7 людей зросла кількість постраждалих у Новобаварському районі. Екстрені служби продовжують працювати на місці", - повідомив Синєгубов о 16-26.

ОНОВЛЕННЯ

"Вже дев’ятеро постраждалих", - написав Терехов о 16-56.

Автор: 

обстріл (37572) Харків (5737) Харківська область (3353) Харківський район (1145)
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