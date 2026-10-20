Литовская организация Blue/Yellow передала Украине первые 12 дронов Defender и продолжает укреплять противовоздушную оборону

Литовская благотворительная организация Blue/Yellow собрала более 1,3 млн евро для усиления защиты от российских беспилотников. Большая часть средств будет направлена Вооружённым силам Украины, которые уже получили первую партию из 12 дронов-перехватчиков Defender.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовскую общественную телерадиокомпанию LRT.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сколько средств получит Украина

Благотворительная кампания "Дронатон" длилась восемь недель. За это время удалось собрать более 1,3 млн евро.

По решению организаторов, 80% собранной суммы, или примерно 1,04 млн евро, будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Остальные 20%, около 260 тысяч евро, получит Стрелковый союз Литвы.

Деньги будут использованы для закупки дронов-перехватчиков, систем противодействия беспилотникам и обучения операторов.

Из-за усиления российских воздушных атак организация начала расходовать пожертвования еще до завершения кампании.

В частности, уже закуплены и успешно опробованы первые литовские беспилотники-перехватчики Defender. Двенадцать таких аппаратов передали украинским военным, ещё четыре получила Стрелковая ассоциация Литвы.

Читайте также: Литва передала Украине более 253 тонн критически важного энергетического оборудования

Украинские военные будут обучать литовцев борьбе с дронами

Директор Blue/Yellow Лаура Пауште пояснила, что кампания была организована в ответ на рост интенсивности российских атак на Украину.

По её словам, только в сентябре воздушная угроза в Киеве в сумме длилась более 11 дней.

"Дронатон" стал ответом на эту угрозу и одновременно способом укрепить оборонную готовность Литвы.

Помимо закупки техники, организация будет финансировать подготовку членов Стрелкового союза Литвы. Для них проведут специализированные тренинги, в ходе которых украинские специалисты поделятся практическим опытом противодействия вражеским беспилотникам.

Blue/Yellow работает с 2014 года и оказывает украинским военным и гражданскому населению материальную, технологическую и медицинскую помощь.

За 12 лет деятельности организация направила на поддержку Украины более 116 млн евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва передаст Украине оборудование с Каунасской ТЭЦ для подготовки к зиме, – Шмыгаль