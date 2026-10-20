Литовская организация Blue/Yellow передала Украине первые 12 дронов Defender и продолжает укреплять противовоздушную оборону
Литовская благотворительная организация Blue/Yellow собрала более 1,3 млн евро для усиления защиты от российских беспилотников. Большая часть средств будет направлена Вооружённым силам Украины, которые уже получили первую партию из 12 дронов-перехватчиков Defender.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовскую общественную телерадиокомпанию LRT.
Сколько средств получит Украина
Благотворительная кампания "Дронатон" длилась восемь недель. За это время удалось собрать более 1,3 млн евро.
По решению организаторов, 80% собранной суммы, или примерно 1,04 млн евро, будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины. Остальные 20%, около 260 тысяч евро, получит Стрелковый союз Литвы.
Деньги будут использованы для закупки дронов-перехватчиков, систем противодействия беспилотникам и обучения операторов.
Из-за усиления российских воздушных атак организация начала расходовать пожертвования еще до завершения кампании.
В частности, уже закуплены и успешно опробованы первые литовские беспилотники-перехватчики Defender. Двенадцать таких аппаратов передали украинским военным, ещё четыре получила Стрелковая ассоциация Литвы.
Украинские военные будут обучать литовцев борьбе с дронами
Директор Blue/Yellow Лаура Пауште пояснила, что кампания была организована в ответ на рост интенсивности российских атак на Украину.
По её словам, только в сентябре воздушная угроза в Киеве в сумме длилась более 11 дней.
"Дронатон" стал ответом на эту угрозу и одновременно способом укрепить оборонную готовность Литвы.
Помимо закупки техники, организация будет финансировать подготовку членов Стрелкового союза Литвы. Для них проведут специализированные тренинги, в ходе которых украинские специалисты поделятся практическим опытом противодействия вражеским беспилотникам.
Blue/Yellow работает с 2014 года и оказывает украинским военным и гражданскому населению материальную, технологическую и медицинскую помощь.
За 12 лет деятельности организация направила на поддержку Украины более 116 млн евро.
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