Литовська організація Blue/Yellow передала Україні перші 12 дронів Defender і продовжує посилювати протиповітряну оборону

Індустрія дронів

Литовська благодійна організація Blue/Yellow зібрала понад 1,3 млн євро для посилення захисту від російських безпілотників. Більшу частину коштів спрямують Збройним силам України, які вже отримали першу партію з 12 дронів-перехоплювачів Defender.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на литовський суспільний мовник LRT.

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Скільки коштів отримає Україна

Благодійна кампанія "Дронатон" тривала вісім тижнів. За цей час вдалося зібрати понад 1,3 млн євро.

За рішенням організаторів, 80% зібраної суми, або приблизно 1,04 млн євро, спрямують на потреби Збройних сил України. Решту 20%, близько 260 тисяч євро, отримає Стрілецька спілка Литви.

Гроші використають для закупівлі дронів-перехоплювачів, систем протидії безпілотникам і навчання операторів.

Через посилення російських повітряних атак організація почала витрачати пожертви ще до завершення кампанії.

Зокрема, вже закуплено та успішно випробувано перші литовські безпілотники-перехоплювачі Defender. Дванадцять таких апаратів передали українським військовим, ще чотири отримала Стрілецька спілка Литви.

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Українські військові навчатимуть литовців боротися з дронами

Директорка Blue/Yellow Лаура Пауште пояснила, що кампанію організували у відповідь на зростання інтенсивності російських атак на Україну.

За її словами, лише у вересні повітряна загроза в Києві сумарно тривала понад 11 днів.

"Дронатон" став відповіддю на цю загрозу та водночас способом посилити оборонну готовність Литви.

Окрім закупівлі техніки, організація фінансуватиме підготовку членів Стрілецької спілки Литви. Для них проведуть спеціалізовані тренінги, під час яких українські фахівці поділяться практичним досвідом протидії ворожим безпілотникам.

Blue/Yellow працює з 2014 року та надає українським військовим і цивільному населенню матеріальну, технологічну й медичну допомогу.

За 12 років діяльності організація спрямувала на підтримку України понад 116 млн євро.

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