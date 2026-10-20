15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший подрыв железнодорожного полотна перед грузовым поездом на Ривненщине

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в январе 2025 года при подготовке диверсии на "Укрзалізниці" на Ривненщине, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Как выяснилось в ходе расследования, он пытался заложить самодельное взрывное устройство под путь, по которому курсируют грузовые поезда.

Установлено, что российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать взрывчатку во время движения поезда.

Согласно материалам дела, задание ФСБ выполнял завербованный врагом безработный житель Львовской области. Ранее он уже привлекался к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских защитников.

В поле зрения рашистов рецидивист попал из-за своих антиукраинских комментариев в чатах Telegram-каналов.

После вербовки агент получил от врага пошаговую инструкцию: забрать из тайника взрывчатку, прибыть в Ривненскую область и установить ее на местных железнодорожных путях.

Контрразведчики СБУ разоблачили предателя на этапе подготовки диверсии и задержали его "на горячем" возле железнодорожных путей - прежде чем он успел заложить самодельную бомбу.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

диверсия, совершенная в условиях военного положения.

Читайте: Чиновника Луганской ОВА подозревают в служебной халатности, нанесшей государству ущерб в размере более 28 млн грн. ФОТО