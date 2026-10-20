15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підрив колії перед вантажним потягом на Рівненщині

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у січні 2025 року на підготовці диверсії на Укрзалізниці у Рівненській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під колію, якою курсують вантажні поїзди.

Встановлено, що російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку під час руху потяга.

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом безробітний мешканець Львівщини. Раніше він уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських захисників.

До уваги рашистів рецидивіст потрапив через свої антиукраїнські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування агент отримав від ворога покрокову інструкцію: забрати зі схрону вибухівку, прибути на Рівненщину та встановити її на місцевій залізничній колії.

Контррозвідники СБУ викрили зрадника на етапі підготовки диверсії та затримали його "на гарячому" біля колії – перш ніж він встиг закласти саморобну бомбу.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

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