Посадовця Луганської ОДА підозрюють у службовій недбалості, що завдала державі понад 28 млн грн збитків. ФОТО

Понад 28 млн грн бюджетних зобов'язань виникло після підписання актів виконаних будівельних робіт на Луганщині, хоча коштів на їх оплату не передбачили. Керівнику одного зі структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації повідомили про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Як виникли зобов'язання на понад 28 млн грн

За даними слідства, у лютому 2022 року посадовець, який відповідав за організацію та контроль будівельних робіт, підписав акти їхнього приймання на об'єктах соціальної інфраструктури.

Йдеться про будівництво в Марківці, Біловодську, Станиці Луганській, Рубіжному та Кремінній. Нині ці населені пункти повністю або частково перебувають під російською окупацією.

Правоохоронці встановили, що на 2022 рік бюджетних призначень і фактичного фінансування відповідних робіт не було. Попри це, чиновник підписав документи, на підставі яких виникли зобов'язання перед чотирма приватними компаніями на понад 28 млн грн.

Згодом підрядники звернулися до судів із вимогами стягнути заборгованість. На підставі підписаних актів суди ухвалили рішення про примусове стягнення коштів із державного бюджету на користь компаній.

За результатами ревізії Державної аудиторської служби та судової економічної експертизи, на які посилається СБУ, дії посадовця завдали державі збитків в особливо великих розмірах.







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Обшуки та підозра

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в Києві, Дніпрі та Харкові – за місцями проживання й в офісах осіб, яких перевіряють на причетність до справи.

Під час слідчих дій вилучили фінансову документацію, матеріали щодо виконання будівельних робіт та інші докази.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників правопорушення.

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