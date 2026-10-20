Чиновника Луганской ОГА подозревают в служебной халатности, нанесшей государству ущерб в размере более 28 млн грн. ФОТО

Более 28 млн грн бюджетных обязательств возникли после подписания актов о выполненных строительных работах в Луганской области, хотя средства на их оплату не были предусмотрены. Руководителю одного из структурных подразделений Луганской областной государственной администрации было предъявлено подозрение в служебной халатности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Как возникли обязательства на сумму свыше 28 млн грн

По данным следствия, в феврале 2022 года чиновник, отвечавший за организацию и контроль строительных работ, подписал акты их приемки на объектах социальной инфраструктуры.

Речь идет о строительстве в Марковке, Беловодске, Станице Луганской, Рубежном и Кременной. В настоящее время эти населенные пункты полностью или частично находятся под российской оккупацией.

Правоохранители установили, что на 2022 год бюджетных ассигнований и фактического финансирования соответствующих работ не было. Несмотря на это, чиновник подписал документы, на основании которых возникли обязательства перед четырьмя частными компаниями на сумму свыше 28 млн грн.

Впоследствии подрядчики обратились в суды с требованиями взыскать задолженность. На основании подписанных актов суды вынесли решения о принудительном взыскании средств из государственного бюджета в пользу компаний.

По результатам ревизии Государственной аудиторской службы и судебной экономической экспертизы, на которые ссылается СБУ, действия должностного лица нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.







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Обыски и подозрение

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в Киеве, Днепре и Харькове — по местам жительства и в офисах лиц, которых проверяют на причастность к делу.

В ходе следственных действий были изъяты финансовая документация, материалы по выполнению строительных работ и другие доказательства.

Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других возможных участников правонарушения.

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