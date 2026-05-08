РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Приговоры за служебную халатность
277 1

Чиновника "Киевавтошляхмиста" подозревают в переплате 2,5 млн за ремонт Южного моста, - прокуратура

В Киеве чиновнику сообщили о подозрении из-за переплаты за ремонтные работы на мосту

В Киеве сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу КП "Киевавтошляхмист" в связи с переплатой в размере 2,5 млн гривен за частично выполненные противоаварийные работы на Южном мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, чиновник отвечал за контроль качества и объемов работ по ремонту перекрытия и консолей плит эстакады Южного моста.

Что установило следствие

Работы проводились с декабря 2024 года по август 2025 года.

Следователи установили, что чиновник не проверил соответствие монтажа и демонтажа отдельных стальных несущих конструкций.

Фактически работы были приняты без проверки их полного выполнения.

В результате КП "Киевавтошляхмист" переплатило подрядчику 2,5 млн гривен.

Сумму убытков подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Читайте: Бывшему чиновнику "Укргаздобычи" сообщили о подозрении в растрате более 1 млн грн на закупку топлива. ФОТО

В чем подозревают чиновника

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Растрата 4,4 млн грн на закупку оборудования для локомотивов: объявлено подозрение двум должностным лицам "Укрзализныци", - Офис Генпрокурора

Автор: 

Киев (26262) мост (1018) растрата (264) ремонт (1159)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чи є хоч один посадовець, який не краде? І не важливо, в якій структурі. Ми найбагатша країна світу.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:53 Ответить
 
 