Чиновника "Киевавтошляхмиста" подозревают в переплате 2,5 млн за ремонт Южного моста, - прокуратура

В Киеве сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу КП "Киевавтошляхмист" в связи с переплатой в размере 2,5 млн гривен за частично выполненные противоаварийные работы на Южном мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник отвечал за контроль качества и объемов работ по ремонту перекрытия и консолей плит эстакады Южного моста.

Что установило следствие

Работы проводились с декабря 2024 года по август 2025 года.

Следователи установили, что чиновник не проверил соответствие монтажа и демонтажа отдельных стальных несущих конструкций.

Фактически работы были приняты без проверки их полного выполнения.

В результате КП "Киевавтошляхмист" переплатило подрядчику 2,5 млн гривен.

Сумму убытков подтвердила судебная экономическая экспертиза.

В чем подозревают чиновника

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

