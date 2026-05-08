Чиновника "Киевавтошляхмиста" подозревают в переплате 2,5 млн за ремонт Южного моста, - прокуратура
В Киеве сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу КП "Киевавтошляхмист" в связи с переплатой в размере 2,5 млн гривен за частично выполненные противоаварийные работы на Южном мосту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис генерального прокурора.
По данным следствия, чиновник отвечал за контроль качества и объемов работ по ремонту перекрытия и консолей плит эстакады Южного моста.
Что установило следствие
Работы проводились с декабря 2024 года по август 2025 года.
Следователи установили, что чиновник не проверил соответствие монтажа и демонтажа отдельных стальных несущих конструкций.
Фактически работы были приняты без проверки их полного выполнения.
В результате КП "Киевавтошляхмист" переплатило подрядчику 2,5 млн гривен.
Сумму убытков подтвердила судебная экономическая экспертиза.
В чем подозревают чиновника
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов.
В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
