Посадовця "Київавтошляхмісту" підозрюють у переплаті 2,5 млн за ремонт Південного мосту, - прокуратура
У Києві повідомили про підозру посадовцю КП "Київавтошляхміст" через переплату 2,5 млн гривень за частково виконані протиаварійні роботи на Південному мосту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець відповідав за контроль якості та обсягів робіт із ремонту стелі та консолей плит естакади Південного мосту.
Що встановило слідство
Роботи проводилися з грудня 2024 року по серпень 2025 року.
Слідчі встановили, що посадовець не перевірив відповідність монтажу та демонтажу індивідуальних сталевих підтримуючих конструкцій.
Фактично роботи були прийняті без перевірки їх повного виконання.
У результаті КП "Київавтошляхміст" переплатило підряднику 2,5 млн гривень.
Суму збитків підтвердила судова економічна експертиза.
У чому підозрюють посадовця
Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.
В Офісі генпрокурора нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.
