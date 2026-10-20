Среди подозреваемых - трое врачей ВВК: на Хмельнитчине раскрыли аферу с фиктивной инвалидностью. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группу из пяти человек, которые, по данным следствия, за 10–12 тысяч долларов организовывали незаконное оформление II группы инвалидности. В схему были вовлечены трое врачей, входивших в состав военно-медицинской комиссии. Организатора задержали при получении 11 500 долларов, всем участникам сообщили о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Как работала схема оформления фиктивной инвалидности

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона установлено, что организатор - 40-летний житель Ивано-Франковской области - подбирал желающих незаконно получить II группу инвалидности. К махинации он привлек трех врачей многопрофильной больницы и сотрудника областного центра экстренной медицинской помощи.



По данным следствия, медики оформляли фиктивное стационарное лечение, выдумывали диагнозы и готовили документы для установления инвалидности. В дальнейшем их могли использовать для оформления ухода за близкими и незаконного выезда за границу.



Схема действовала с июня 2026 года. Правоохранители зафиксировали два эпизода изготовления фиктивных медицинских документов для женщин, одна из которых - жена военнослужащего.

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Организатора задержали при получении 11 500 долларов

В октябре организатора задержали во время получения 11 500 долларов. Проведено 21 обыск, в ходе которых изъяли деньги, телефоны, три автомобиля и другие доказательства.

Всем пятерым участникам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Организатору дополнительно инкриминируют организацию незаконного перевода лица через государственную границу. Суд избрал всем подозреваемым содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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