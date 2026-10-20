Троє лікарів ВЛК серед підозрюваних: на Хмельниччині викрили оборудку з фіктивною інвалідністю. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині правоохоронці викрили групу з п'яти осіб, які, за даними слідства, за 10–12 тисяч доларів організовували незаконне оформлення II групи інвалідності. До схеми були залучені троє лікарів, які входили до складу військово-лікарської комісії. Організатора затримали під час отримання 11 500 доларів, усім учасникам повідомили про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Як працювала схема оформлення фіктивної інвалідності

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону встановлено, що організатор — 40-річний житель Івано-Франківщини — підшукував охочих незаконно отримати II групу інвалідності. До оборудки він залучив трьох лікарів багатопрофільної лікарні та працівника обласного центру екстреної медичної допомоги.



За даними слідства, медики оформлювали фіктивне стаціонарне лікування, вигадували діагнози та готували документи для встановлення інвалідності. Надалі їх могли використовувати для оформлення догляду за близькими та незаконного виїзду за кордон.



Схема діяла з червня 2026 року. Правоохоронці задокументували два епізоди виготовлення фіктивних медичних документів для жінок, одна з яких - дружина військовослужбовця.

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Організатора затримали під час отримання $11 500

У жовтні організатора затримали під час отримання 11 500 доларів. Проведено 21 обшук, під час яких вилучили гроші, телефони, три автомобілі та інші докази.

Усім п’ятьом учасникам повідомили про підозру у зловживанні впливом. Організатору додатково інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон. Суд обрав усім підозрюваним тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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