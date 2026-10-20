В Краматорске 122 многоэтажки останутся без отопления этой зимой

В течение отопительного сезона 2026–2027 годов в Краматорске Донецкой области 122 многоквартирных дома не смогут получать централизованное тепло. Причинами стали значительные повреждения зданий и тепловых сетей, а также опасность для жителей и коммунальщиков из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.

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По информации городских властей, часть многоэтажек подверглась значительным разрушениям. В них повреждены системы отопления, крыши, окна и другие инженерные коммуникации. Для восстановления теплоснабжения необходим капитальный ремонт, провести который сейчас невозможно из-за боевых действий и постоянных обстрелов.

Остальные дома расположены в зонах повышенной опасности, где коммунальные службы не могут безопасно обслуживать тепловые сети и оперативно устранять аварии.

Перечень адресов был составлен после обследований и оценки ситуации с безопасностью при участии военных и представителей ГСЧС. Решения утверждены протоколами городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 сентября и 14 октября 2026 года.

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Какие дома Краматорска останутся без отопления

Дома, нуждающиеся в капитальном ремонте:

Ул. Анатолия Соловьяненко – № 4, 6А, 8.

Ул. Богдана Хмельницкого – № 7.

Ул. Водобаки – № 17.

Ул. Василия Стуса – № 1, 2, 4, 9, 48, 50, 55, 61, 65.

Ул. Вячеслава Чорновола – № 15, 17.

Ул. Героев Небесной Сотни – № 38, 40, 42.

Ул. Достоинства – № 8.

Ул. Дружбы – № 37.

Ул. Николая Древетняка – № 12.

Ул. Марии Примаченко – № 1, 3, 9.

Ул. Пятого июля – № 5, 8.

Ул. Проездная – № 112, 114, 116, 147, 149.

Ул. Парковая – № 56, 58, 83, 89, 91, 93.

Ул. Прилуцкая – № 16.

Ул. Румянцева – № 19, 21, 23.

Ул. Стрыйская – № 2.

Ул. Старогородская – № 16.

Ул. Транспортная – № 18, 22, 24.

Просп. Независимости – № 21, 38, 40А, 42, 53.

Ул. Конрада Гампера – № 7.

Ул. Кришталевая – № 2, 8, 10.

Ул. Катерины Белокур – № 136, 138.

Ул. Катеринича – № 27, 29, 46.

Ул. Беленьковская – № 127.

Бульвар Краматорский – № 10.

Бульвар Машиностроителей – № 49, 51.

Ул. Софиевская – № 205, 209.

Ул. Ярослава Мудрого – № 51.

Ул. Академическая – № 78.

Ул. Николая Леонтовича – № 2.

Ул. Объездная – № 14, 16, 18, 34, 36.

Дома в зонах повышенной опасности:

Ул. Дружбы – № 70.

Бульвар Краматорский – № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 31, 33, 35, 37, 39.

Ул. Марии Приймаченко – № 5, 7, 11.

Просп. Независимости – № 54, 55, 56, 57, 58, 61, 67.

Ул. Парковая – № 54, 60, 99, 101, 103, 105, 107.

Ул. Софиевская – № 207.

Ул. Леонида Быкова – № 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

В городском совете подчеркивают, что перечень не является окончательным. Из-за новых российских обстрелов, повреждений жилых домов и ухудшения ситуации с безопасностью его могут расширить.

Городские власти объясняют, что решение не подавать тепло в указанные дома было принято в первую очередь для сохранения жизни людей.

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