У Краматорську 122 багатоповерхівки залишаться без опалення цієї зими

Упродовж опалювального сезону 2026–2027 років у Краматорську на Донеччині 122 багатоквартирні будинки не зможуть отримувати централізоване тепло. Причинами стали значні пошкодження будівель і теплових мереж, а також небезпека для мешканців і комунальників через російські обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду.

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За інформацією міської влади, частина багатоповерхівок зазнала значних руйнувань. У них пошкоджені системи опалення, дахи, вікна та інші інженерні комунікації. Для відновлення теплопостачання необхідний капітальний ремонт, провести який зараз неможливо через бойові дії та постійні обстріли.

Інші будинки розташовані в зонах підвищеної небезпеки, де комунальні служби не можуть безпечно обслуговувати теплові мережі та оперативно ліквідовувати аварії.

Перелік адрес сформували після обстежень та оцінки безпекової ситуації за участі військових і представників ДСНС. Рішення затверджені протоколами міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 вересня і 14 жовтня 2026 року.

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Які будинки Краматорська залишаться без опалення

Будинки, що потребують капітального ремонту:

Вул. Анатолія Солов'яненка – № 4, 6А, 8.

Вул. Богдана Хмельницького – № 7.

Вул. Водобаки – № 17.

Вул. Василя Стуса – № 1, 2, 4, 9, 48, 50, 55, 61, 65.

Вул. В'ячеслава Чорновола – № 15, 17.

Вул. Героїв Небесної Сотні – № 38, 40, 42.

Вул. Гідності – № 8.

Вул. Дружби – № 37.

Вул. Миколи Древетняка – № 12.

Вул. Марії Приймаченко – № 1, 3, 9.

Вул. П'ятого Липня – № 5, 8.

Вул. Проїзна – № 112, 114, 116, 147, 149.

Вул. Паркова – № 56, 58, 83, 89, 91, 93.

Вул. Прилуцька – № 16.

Вул. Рум'янцева – № 19, 21, 23.

Вул. Стрийська – № 2.

Вул. Старогородська – № 16.

Вул. Транспортна – № 18, 22, 24.

Просп. Незалежності – № 21, 38, 40А, 42, 53.

Вул. Конрада Гампера – № 7.

Вул. Кришталева – № 2, 8, 10.

Вул. Катерини Білокур – № 136, 138.

Вул. Катеринича – № 27, 29, 46.

Вул. Біленьківська – № 127.

Бульв. Краматорський – № 10.

Бульв. Машинобудівників – № 49, 51.

Вул. Софіївська – № 205, 209.

Вул. Ярослава Мудрого – № 51.

Вул. Академічна – № 78.

Вул. Миколи Леонтовича – № 2.

Вул. Об'їзна – № 14, 16, 18, 34, 36.

Будинки в зонах підвищеної небезпеки:

Вул. Дружби – № 70.

Бульв. Краматорський – № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 31, 33, 35, 37, 39.

Вул. Марії Примаченко – № 5, 7, 11.

Просп. Незалежності – № 54, 55, 56, 57, 58, 61, 67.

Вул. Паркова – № 54, 60, 99, 101, 103, 105, 107.

Вул. Софіївська – № 207.

Вул. Леоніда Бикова – № 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

У міській раді наголошують, що перелік не є остаточним. Через нові російські обстріли, пошкодження житлових будинків та погіршення безпекової ситуації його можуть розширити.

Міська влада пояснює, що рішення не подавати тепло до зазначених будинків ухвалили насамперед задля збереження життя людей.

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