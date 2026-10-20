Летчику Александру Жиброву, который 24 февраля 2022 года направил горящий Су-25 на колонну оккупантов, посмертно присвоили звание Героя Украины

Фото: Командир ескадрильї 299-ї бригади Олександр Жибров

Звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда" посмертно присвоено подполковнику Александру Жиброву — командиру эскадрильи 299-й бригады тактической авиации. Оно присвоено за подвиг, совершенный 24 февраля 2022 года, когда летчик направил подбитый Су-25 на российскую колонну.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подвиг Героя

Звание присвоено указом Президента №1048/2026 подполковнику Александру Александровичу Жиброву (посмертно).

По данным командования, 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России, Жибров одним из первых поднял в небо свой Су-25. Он уничтожил часть вражеской колонны и остановил продвижение врага.

Самолет был подбит; шанса катапультироваться или долететь до аэродрома уже не было, поэтому летчик, по данным военных, направил горящую машину на оккупантов.

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Учитель поколения асов

В Воздушных силах отмечают, что главное наследие Жиброва — не только последний бой. Он воспитал целую плеяду украинских летчиков. Это Ростислав Лазаренко, Даниил Мурашко, Вадим Благовесный и Егор Середюк - они учились именно у него и впоследствии стали Героями Украины.

"За этой молодежью наше будущее", — говорил Жибров.

В Воздушных силах пишут, что он не дожил до высших наград своих учеников, но именно его школа сделала их бесстрашными.

Последние слова летчика, обращенные к жене и дочери: "Я буду защищать вас и всех украинцев".

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