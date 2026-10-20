Льотчику Олександру Жиброву, який 24 лютого 2022 року направив палаючий Су-25 на колону окупантів, посмертно присвоїли звання Героя України

Фото: Командир ескадрильї 299-ї бригади Олександр Жибров

Звання Героя України з орденом "Золота Зірка" посмертно отримав підполковник Олександр Жибров — командир ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації. Його присвоєно за подвиг 24 лютого 2022 року, коли льотчик спрямував підбитий Су-25 на російську колону.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подвиг Героя

Звання присвоєно указом Президента №1048/2026 підполковнику Олександру Олександровичу Жиброву (посмертно).

За даними командування, 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Жибров одним із перших підняв у небо свій Су-25. Він знищив частину ворожої колони й зупинив просування ворога.

Літак підбили; шансу катапультуватися чи дотягнути до аеродрому вже не було, тож льотчик, за даними військових, направив палаючу машину на окупантів.

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Учитель покоління асів

У Повітряних силах наголошують, що головний спадок Жиброва — не лише останній бій. Він виховав цілу низку українських льотчиків: Ростислав Лазаренко, Данило Мурашко, Вадим Благовісний і Єгор Середюк, які згодом стали Героями України, вчилися саме в нього.

"За цією молоддю наше майбутнє", — казав Жибров.

У Повітряних силах пишуть, що він не побачив найвищих нагород своїх учнів, але саме його школа зробила їх безстрашними.

Останні слова льотчика, адресовані дружині й доньці: "Я захищатиму вас і всіх українців".

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