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Новини Втрати України Присвоєння звання Герой України
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Льотчику Олександру Жиброву, який 24 лютого 2022 року направив палаючий Су-25 на колону окупантів, посмертно присвоїли звання Героя України

Олександр Жибров
Фото: Командир ескадрильї 299-ї бригади Олександр Жибров

Звання Героя України з орденом "Золота Зірка" посмертно отримав підполковник Олександр Жибров — командир ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації. Його присвоєно за подвиг 24 лютого 2022 року, коли льотчик спрямував підбитий Су-25 на російську колону.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подвиг Героя

Звання присвоєно указом Президента №1048/2026 підполковнику Олександру Олександровичу Жиброву (посмертно). 

  • За даними командування, 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Жибров одним із перших підняв у небо свій Су-25. Він знищив частину ворожої колони й зупинив просування ворога.
  • Літак підбили; шансу катапультуватися чи дотягнути до аеродрому вже не було, тож льотчик, за даними військових, направив палаючу машину на окупантів.

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Учитель покоління асів

У Повітряних силах наголошують, що головний спадок Жиброва — не лише останній бій. Він виховав цілу низку українських льотчиків: Ростислав Лазаренко, Данило Мурашко, Вадим Благовісний і Єгор Середюк, які згодом стали Героями України, вчилися саме в нього.

"За цією молоддю наше майбутнє", — казав Жибров.

У Повітряних силах пишуть, що він не побачив найвищих нагород своїх учнів, але саме його школа зробила їх безстрашними.

Останні слова льотчика, адресовані дружині й доньці: "Я захищатиму вас і всіх українців".

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Герой України (401) Повітряні сили (3894) пілот (201) війна в Україні (9481)
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Топ коментарі
+36
Слава Герою! Слава Україні!
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20.10.2026 18:14 Відповісти
+26
гинуть найкращі (.. слава Герою України !
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20.10.2026 18:13 Відповісти
+25
Хотілось би дізнатися, хто так оперативно розглядає подання на нагородження.
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20.10.2026 18:22 Відповісти

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