Дефицит воды, топлива и кадров: в ГУР заявили о критической ситуации на оккупированной ЗАЭС
По состоянию на первую половину октября 2026 года все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции находятся в режиме "холодной остановки" и не производят электроэнергию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.
Подробности
Уровень воды в охлаждающем водоеме продолжает снижаться. По состоянию на 12 октября 2026 года он составлял 12,27 метра против 12,34 метра в начале месяца. Динамика неутешительная: в июле уровень воды достигал 12,86 метра, в начале августа снизился до 12,63 метра, а в конце августа — до 12,55 метра.
Для полноценного обеспечения потребностей станции минимально необходимым считается уровень воды в 15 метров.
"В случае полного отключения электроэнергии на ЗАЭС для поддержания ее работы необходимо использовать дизельные генераторы. При длительном отключении электроэнергии они будут потреблять около 150 тонн топлива в сутки. Однако оккупационная администрация не в состоянии обеспечить станцию дизельным топливом, поэтому имеющиеся запасы топлива остаются минимальными", — заявили в ГУР.
Использование резервных генераторов создает дополнительную нагрузку на и без того сложную ситуацию с поставками топлива на временно оккупированных территориях Украины.
"В связи с этим оккупанты рассматривают возможность сокращения количества резервных генераторов, находящихся в режиме автоматического ожидания. Такой шаг неизбежно повышает риск возникновения аварийных ситуаций".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль