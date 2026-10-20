Дефіцит води, пального та кадрів: у ГУР заявили про критичну ситуацію на окупованій ЗАЕС

Станом на першу половину жовтня 2026 року всі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції перебувають у режимі "холодного зупину" та не виробляють електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО України.

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Рівень води у ставку-охолоджувачі продовжує знижуватися. Станом на 12 жовтня 2026 року він становив 12,27 метра проти 12,34 метра на початку місяця. Динаміка - невтішна: у липні рівень води сягав 12,86 метра, на початку серпня знизився до 12,63 метра, а наприкінці серпня - до 12,55 метра.

Для повноцінного забезпечення потреб станції мінімально необхідним вважається рівень води у 15 метрів.

"У разі повного знеструмлення ЗАЕС для підтримання її роботи необхідно використовувати дизельні генератори. За тривалого знеструмлення вони споживатимуть близько 150 тонн пального щодоби. Однак окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити станцію дизелем, тому наявні запаси пального залишаються мінімальними", - заявили в ГУР".

Використання резервних генераторів створює додаткове навантаження на й без того складну ситуацію з постачанням пального на тимчасово окупованих територіях України.

"У зв’язку з цим окупанти розглядають можливість скорочення кількості резервних генераторів, які перебувають у режимі автоматичного очікування. Такий крок неминуче підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій".

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