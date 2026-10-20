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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Россияне атаковали автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона: есть пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 20 октября российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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"Россияне атаковали муниципальный автобус в Запорожье", — написал он.

Подробности атаки на автобус

  • FPV-дрон попал в крышу автобуса. Транспортное средство повреждено.

Пострадавшие в Запорожье

  • По предварительным данным, один человек получил травмы.

Оккупанты атаковали общественный транспорт в Запорожье
Оккупанты атаковали общественный транспорт в Запорожье
Оккупанты атаковали общественный транспорт в Запорожье
Оккупанты атаковали общественный транспорт в Запорожье

Автор: 

Запорожье (3272) Запорожская область (5009) автобус (145) fvp-дрон (301) Запорожский район (894)
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