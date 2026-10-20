Россияне атаковали автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона: есть пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 20 октября российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Подробности атаки на автобус
- FPV-дрон попал в крышу автобуса. Транспортное средство повреждено.
Пострадавшие в Запорожье
- По предварительным данным, один человек получил травмы.
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