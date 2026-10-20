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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Росіяни атакували автобус у Запоріжжі FPV-дроном: є постраждалий. ФОТОрепортаж

Увечері 20 жовтня російські війська атакували муніципальний автобус у Запоріжжі за допомогою FPV-дрона. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о.голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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"росіяни атакували муніципальний автобус у Запоріжжі", - написав він.

Деталі атаки на автобус

  • FPV-дрон влучив у дах автобуса. Транспортний засіб пошкоджено.

Постраждалі в Запоріжжі

  • Попередньо, травмовано одну людину.

Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі
Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі
Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі
Окупанти атакували громадський транспорт у Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2397) Запорізька область (5386) автобус (193) fpv-дрон (312) Запорізький район (898)
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