Росіяни атакували автобус у Запоріжжі FPV-дроном: є постраждалий. ФОТОрепортаж
Увечері 20 жовтня російські війська атакували муніципальний автобус у Запоріжжі за допомогою FPV-дрона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о.голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Деталі атаки на автобус
- FPV-дрон влучив у дах автобуса. Транспортний засіб пошкоджено.
Постраждалі в Запоріжжі
- Попередньо, травмовано одну людину.
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