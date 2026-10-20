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Трамп давит на Зеленского. Почему смена президента не решит его проблему / Без цензуры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский говорит о возможном втором сроке и просит как минимум 60 дней перемирия для подготовки выборов.

Но кому выгоден такой сценарий, смогут ли конкуренты работать в равных условиях и как обеспечить голосование военных и украинцев за рубежом? Вопрос выборов все теснее переплетается с давлением на Украину в отношении условий завершения войны.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует заявления Зеленского, риторику Дональда Трампа и попытки представить территориальные уступки как выгодную сделку. Почему смена президента не означает согласия украинцев на российские требования и где проходит грань между критикой украинской власти и правом других государств определять наше будущее?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) США (30804) Трамп Дональд (8462) Данилюк-Ярмолаева Марина (526)
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Топ комментарии
+4
Ішак чудово розуміє,що ніяких виборів не буде(перемирря),тому і писдить про вибори.Що можно обговорювати?Не на часі,памятаю добре риторику цієї білявки
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20.10.2026 22:04 Ответить
+4
Якщо піде Зе, то впевнений на 100%, що в нас налагодяться відносини зі США, Південною Кореєю і іншими, з ким посварився Голобородько.
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20.10.2026 22:17 Ответить
+3
Трамп хоче перекласти совій проліт проблему з Іраном на Зеленського.
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20.10.2026 21:53 Ответить

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