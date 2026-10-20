Трамп давит на Зеленского. Почему смена президента не решит его проблему / Без цензуры. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский говорит о возможном втором сроке и просит как минимум 60 дней перемирия для подготовки выборов.

Но кому выгоден такой сценарий, смогут ли конкуренты работать в равных условиях и как обеспечить голосование военных и украинцев за рубежом? Вопрос выборов все теснее переплетается с давлением на Украину в отношении условий завершения войны.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует заявления Зеленского, риторику Дональда Трампа и попытки представить территориальные уступки как выгодную сделку. Почему смена президента не означает согласия украинцев на российские требования и где проходит грань между критикой украинской власти и правом других государств определять наше будущее?

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