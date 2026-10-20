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Новини Заяви Трампа
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Трамп тисне на Зеленського. Чому заміна президента не розв’яже його проблему / Без цензури. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський говорить про можливий другий термін і просить щонайменше 60 днів перемир’я для підготовки виборів.

Але кому вигідний такий сценарій, чи зможуть конкуренти працювати в рівних умовах і як забезпечити голосування військових та українців за кордоном? Питання виборів дедалі тісніше переплітається з тиском на Україну щодо умов завершення війни.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує заяви Зеленського, риторику Дональда Трампа й спроби представити територіальні поступки як вигідну угоду. Чому зміна президента не означає згоди українців на російські вимоги та де проходить межа між критикою української влади й правом інших держав визначати наше майбутнє?

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Автор: 

Зеленський Володимир (27424) США (22979) Трамп Дональд (8502) Данилюк-Ярмолаєва Марина (532)
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Топ коментарі
+4
Ішак чудово розуміє,що ніяких виборів не буде(перемирря),тому і писдить про вибори.Що можно обговорювати?Не на часі,памятаю добре риторику цієї білявки
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20.10.2026 22:04 Відповісти
+4
Якщо піде Зе, то впевнений на 100%, що в нас налагодяться відносини зі США, Південною Кореєю і іншими, з ким посварився Голобородько.
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20.10.2026 22:17 Відповісти
+3
Трамп хоче перекласти совій проліт проблему з Іраном на Зеленського.
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20.10.2026 21:53 Відповісти

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