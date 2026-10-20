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Трамп тисне на Зеленського. Чому заміна президента не розв’яже його проблему / Без цензури. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський говорить про можливий другий термін і просить щонайменше 60 днів перемир’я для підготовки виборів.
Але кому вигідний такий сценарій, чи зможуть конкуренти працювати в рівних умовах і як забезпечити голосування військових та українців за кордоном? Питання виборів дедалі тісніше переплітається з тиском на Україну щодо умов завершення війни.
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує заяви Зеленського, риторику Дональда Трампа й спроби представити територіальні поступки як вигідну угоду. Чому зміна президента не означає згоди українців на російські вимоги та де проходить межа між критикою української влади й правом інших держав визначати наше майбутнє?
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Топ коментарі
+4 Prov
показати весь коментар20.10.2026 22:04 Відповісти Посилання
+4 Kozyuk
показати весь коментар20.10.2026 22:17 Відповісти Посилання
+3 Julian Lopez #602860
показати весь коментар20.10.2026 21:53 Відповісти Посилання
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