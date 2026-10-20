Трамп тисне на Зеленського. Чому заміна президента не розв’яже його проблему / Без цензури. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський говорить про можливий другий термін і просить щонайменше 60 днів перемир’я для підготовки виборів.

Але кому вигідний такий сценарій, чи зможуть конкуренти працювати в рівних умовах і як забезпечити голосування військових та українців за кордоном? Питання виборів дедалі тісніше переплітається з тиском на Україну щодо умов завершення війни.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує заяви Зеленського, риторику Дональда Трампа й спроби представити територіальні поступки як вигідну угоду. Чому зміна президента не означає згоди українців на російські вимоги та де проходить межа між критикою української влади й правом інших держав визначати наше майбутнє?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Деталі "мирного плану" Трампа: Зняття санкцій з Росії, кордони НАТО 1997 та дешева нафта для Європи / Без цензури. ВIДЕО