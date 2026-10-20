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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Российский БПЛА атаковал транспортную инфраструктуру Чернигова: возник пожар

Атака БПЛА на Чернигов

Вечером 20 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по транспортной инфраструктуре Чернигова.

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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"БПЛА противника атаковал транспортную инфраструктуру Чернигова", — написал он.

  • В месте падения возник пожар.
  • Вследствие атаки пострадавших нет

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Напомним, 18 октября российские войска нанесли удар по Чернигову, вследствие чего было повреждено одно из учебных заведений города.

Автор: 

транспорт (1830) Чернигов (1065) Черниговская область (1792) Черниговский район (236)
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