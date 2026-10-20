Российский БПЛА атаковал транспортную инфраструктуру Чернигова: возник пожар
Вечером 20 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по транспортной инфраструктуре Чернигова.
Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
"БПЛА противника атаковал транспортную инфраструктуру Чернигова", — написал он.
- В месте падения возник пожар.
- Вследствие атаки пострадавших нет
Напомним, 18 октября российские войска нанесли удар по Чернигову, вследствие чего было повреждено одно из учебных заведений города.
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