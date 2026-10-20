Російський БпЛА атакував транспортну інфраструктуру Чернігова: виникла пожежа
Увечері 20 жовтня російські війська атакували безпілотником транспортну інфраструктуру Чернігова.
Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
"БпЛА ворога атакував транспортну інфраструктуру Чернігова", - написав він.
- На місті падіння виникла пожежа.
- Внаслідок атаки постраждалих немає
Нагадаємо, 18 жовтня російські війська завдали удару по Чернігову, внаслідок чого пошкоджено один з навчальних закладів міста.
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