УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10349 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Чернігів
792 0

Російський БпЛА атакував транспортну інфраструктуру Чернігова: виникла пожежа

Атака БпЛА на Чернігів

Увечері 20 жовтня російські війська атакували безпілотником транспортну інфраструктуру Чернігова.

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"БпЛА ворога атакував транспортну інфраструктуру Чернігова", - написав він.

  • На місті падіння виникла пожежа.
  • Внаслідок атаки постраждалих немає

Також читайте: Росіяни повторно вдарили по "Епіцентру": у Чернігові знищено 60% об’єкта

Нагадаємо, 18 жовтня російські війська завдали удару по Чернігову, внаслідок чого пошкоджено один з навчальних закладів міста.

Автор: 

транспорт (1156) Чернігів (865) Чернігівська область (1495) Чернігівський район (239)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 