Косиняк-Камыш призвал украинские власти дистанцироваться от решения Львовского облсовета о провозглашении 2027 года годом УПА

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее главнокомандующего Романа Шухевича. По его мнению, украинские власти должны дистанцироваться от этой инициативы.

Об этом он написал в соцсети X 20 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв польского чиновника

"Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Шухевича является неприемлемым. Такое решение не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а наоборот, углубляет расколы. Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции", — заявил Косиняк-Камыш.

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Предыстория

6 июля 2026 года Львовский облсовет предложил провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

20 октября 2026 года Львовский областной совет сообщил о провозглашении 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича, однако впоследствии соответствующая публикация была удалена с официального сайта.

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