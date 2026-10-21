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Новости Антиукраинские заявления в Польше Отношения Украины и Польши
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Косиняк-Камыш призвал украинские власти дистанцироваться от решения Львовского облсовета о провозглашении 2027 года годом УПА

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал неприемлемым решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее главнокомандующего Романа Шухевича. По его мнению, украинские власти должны дистанцироваться от этой инициативы.

Об этом он написал в соцсети X 20 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв польского чиновника

"Решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом УПА и Шухевича является неприемлемым. Такое решение не способствует укреплению взаимного доверия между народами, а наоборот, углубляет расколы. Необходимо, чтобы украинские власти дистанцировались от этой позиции", — заявил Косиняк-Камыш.

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Предыстория

  • 6 июля 2026 года Львовский облсовет предложил провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.
  • 20 октября 2026 года Львовский областной совет сообщил о провозглашении 2027 года годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича, однако впоследствии соответствующая публикация была удалена с официального сайта.

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Автор: 

Польша (9965) УПА (670) Косиняк-Камыш Владислав (124)
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Топ комментарии
+23
Спочятку ви від Армії Крайової відмежуйтесь, а вже потім рот.
Тільки вчора була новина, в Польщі відкопали 40 могил з закатованими українцями.
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21.10.2026 02:24 Ответить
+16
шумел камыш... А як там зі справою про загибель державної делегації на чолі з президентом Качинським?
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21.10.2026 03:07 Ответить
+10
Министр обороны (!) следит за решениями Львовской администрации... Это вообще как? Спят и видят как же Львов оттяпать, вот же уроды
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21.10.2026 02:32 Ответить

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