Косіняк-Камиш закликав українську владу відмежуватися від рішення Львівської облради про проголошення 2027 роком УПА
Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав неприйнятним рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА) та її головнокомандувача Романа Шухевича. На його думку, українська влада повинна відмежуватися від цієї ініціативи.
Про це він написав в соцмережі Х 20 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Заклик польського урядовця
"Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА та Шухевича є неприйнятним. Таке рішення не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи. Необхідно, щоб українська влада відмежувалася від цієї позиції", - заявив Косіняк-Камиш.
Передісторія
- 6 липня 2026 року Львівська облрада запропонувала проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича.
- 20 жовтня 2026 року Львівська обласна рада повідомила про проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича, однак згодом відповідну публікацію було видалено з офіційного сайту.
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