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Взрыв в многоэтажке в Одессе: во время тушения пожара прогремел повторный взрыв, ранены спасатели и медик. ФОТОРЕПОРТАЖ
Накануне вечером в Приморском районе Одессы в 7-этажном жилом доме произошел взрыв неизвестного предмета, который привел к масштабному возгоранию и разрушениям в квартирах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Повторный взрыв во время ликвидации пожара
Как отмечается, во время ликвидации пожара прогремел повторный взрыв.
Оказание помощи пострадавшим и ликвидация последствий чрезвычайного происшествия
Пострадали 4 человека, среди них 3 спасателя и медик "скорой". Психологи ГСЧС оказали помощь 11 людям, оказавшимся в эпицентре происшествия.
Пожарные ликвидировали пожар. На месте работали 45 спасателей и 11.
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