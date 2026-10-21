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Новости Взрыв в Одессе
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Взрыв в многоэтажке в Одессе: во время тушения пожара прогремел повторный взрыв, ранены спасатели и медик. ФОТОРЕПОРТАЖ

Накануне вечером в Приморском районе Одессы в 7-этажном жилом доме произошел взрыв неизвестного предмета, который привел к масштабному возгоранию и разрушениям в квартирах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Повторный взрыв во время ликвидации пожара

Как отмечается, во время ликвидации пожара прогремел повторный взрыв.

Оказание помощи пострадавшим и ликвидация последствий чрезвычайного происшествия

Пострадали 4 человека, среди них 3 спасателя и медик "скорой". Психологи ГСЧС оказали помощь 11 людям, оказавшимся в эпицентре происшествия.

Взрыв в многоэтажке в Одессе 21 октября

Пожарные ликвидировали пожар. На месте работали 45 спасателей и 11.

Автор: 

взрыв (7207) Одесса (8517) Одесская область (4847) ГСЧС (5498) Одесский район (819)
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