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Вибух у багатоповерхівці в Одесі: під час гасіння пожежі пролунав повторний вибух, поранено рятувальників та медика. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері в Приморському районі Одеси в 7-поверховому житловому будинку стався вибух невідомого предмета, що спричинив масштабне загоряння та руйнування у квартирах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Повторний вибух під час ліквідації пожежі
Як зазначається, під час ліквідації пожежі пролунав повторний вибух.
Надання допомоги постраждалим та ліквідація наслідків надзвичайної події
Поранені 4 людини, серед них 3 рятувальники та медик "швидкої". Психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, які опинилися в епіцентрі події.
Вогнеборці ліквідували пожежу. На місці працювали 45 рятувальників та 11.
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