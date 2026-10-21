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Новини Вибух в Одесі
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Вибух у багатоповерхівці в Одесі: під час гасіння пожежі пролунав повторний вибух, поранено рятувальників та медика. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері в Приморському районі Одеси в 7-поверховому житловому будинку стався вибух невідомого предмета, що спричинив масштабне загоряння та руйнування у квартирах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Повторний вибух під час ліквідації пожежі

Як зазначається, під час ліквідації пожежі пролунав повторний вибух.

Надання допомоги постраждалим та ліквідація наслідків надзвичайної події

Поранені 4 людини, серед них 3 рятувальники та медик "швидкої". Психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, які опинилися в епіцентрі події.

вибух в багатоповерхівці одеси 21 жовтня

Вогнеборці ліквідували пожежу. На місці працювали 45 рятувальників та 11.

Автор: 

вибух (4859) Одеса (5221) Одеська область (4306) ДСНС (5495) Одеський район (842)
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