НАБУ и САП проводят обыски у главы Нацбанка Пышного, - Гончаренко и Железняк (обновлено)

Утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам главы Национального банка Андрея Пышного", — пишет он.

Эту информацию подтверждает также народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Подтверждаю, сейчас ведутся следственные действия именно в кабинете главы НБУ. Президенту не удается увольнять людей без подозрений", — отметил он.

Официального подтверждения и дополнительной информации о ситуации на данный момент нет.

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