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Новости Обыски у Пышного
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НАБУ и САП проводят обыски у главы Нацбанка Пышного, - Гончаренко и Железняк (обновлено)

Андрей Пышный

Утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам главы Национального банка Андрея Пышного", — пишет он. 

Эту информацию подтверждает также народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Подтверждаю, сейчас ведутся следственные действия именно в кабинете главы НБУ. Президенту не удается увольнять людей без подозрений", — отметил он.

Официального подтверждения и дополнительной информации о ситуации на данный момент нет.

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Автор: 

НАБУ (5061) НБУ (4818) Пышный Андрей (118) САП (2549)
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Топ комментарии
+12
А цей зелений кадр куди тікатиме...? І чи будуть поруч відважні прикордонники із веслами?
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21.10.2026 09:51 Ответить
+8
Зелену банду потрясти, в кожний кабінет зазирнути , диван, сейф, погріб, можна сміливо розраховувати мінімум на дворічне поповнення бюджету, навіть пенсам на бутерброд з ікрою вистачить
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21.10.2026 09:53 Ответить
+6
Андрюша вже спетляв за бугор?
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21.10.2026 09:45 Ответить

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