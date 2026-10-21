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НАБУ и САП проводят обыски у главы Нацбанка Пышного, - Гончаренко и Железняк (обновлено)
Утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам главы Национального банка Андрея Пышного", — пишет он.
Эту информацию подтверждает также народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Подтверждаю, сейчас ведутся следственные действия именно в кабинете главы НБУ. Президенту не удается увольнять людей без подозрений", — отметил он.
Официального подтверждения и дополнительной информации о ситуации на данный момент нет.
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