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Новости Конфликт между Укрпочтой та НБУ
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Правительство вмешалось в конфликт "Укрпочты" с НБУ: Корецкий инициировал встречу сторон

Конфликт "Укрпочты" с НБУ: Корецкий инициировал встречу сторон

"Укрпочта" и Национальный банк попытаются урегулировать затянувшийся конфликт при участии правительства. Премьер-министр Сергей Корецкий инициировал встречу сторон, и до её проведения компания воздержится от публичных комментариев по поводу спора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский по итогам заседания парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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По его словам, до встречи с руководством правительства представители Национального банка, "Укрпочты", профильного министерства и парламентского комитета должны проработать предложения регулятора и подготовить конкретные варианты решения ситуации.

На данный период "Укрпочта" прекратит публично комментировать конфликт. Смилянский заявил об "осторожном оптимизме" в отношении возможности достижения компромисса.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы, понимая критическую роль "Укрпочты", подойти к этой зиме сильными и готовыми предоставлять нашим гражданам все необходимые базовые услуги. Помним, что враг у нас один — это Россия и Путин", — подчеркнул глава "Укрпочты".

Стороны в ходе заседания комитета также обсуждали требования к информации в платежных квитанциях, вопросы финансовой инклюзии и дальнейшее пребывание Смилянского на должности.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, конфликт обострился после того, как 23 июня НБУ признал Смилянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг. Регулятор связывал свое решение, в частности, с проблемами в сфере управления рисками, финансового мониторинга и работы компании на платежном рынке. Смилянский с решением не согласился.
  • Накануне также стало известно, что адвокаты Смилянского подали иск в Киевский окружной административный суд с требованием отменить решение НБУ относительно его профессиональной пригодности. Сам руководитель "Укрпочты" заявляет, что считает решение регулятора незаконным и предвзятым. Иск он подал лично, а не от имени компании.

Автор: 

НБУ (4815) Укрпочта (354) Пышный Андрей (116) Смелянский Игорь (85) Корецкий Сергей (108)
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