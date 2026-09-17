Правительство вмешалось в конфликт "Укрпочты" с НБУ: Корецкий инициировал встречу сторон

"Укрпочта" и Национальный банк попытаются урегулировать затянувшийся конфликт при участии правительства. Премьер-министр Сергей Корецкий инициировал встречу сторон, и до её проведения компания воздержится от публичных комментариев по поводу спора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский по итогам заседания парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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По его словам, до встречи с руководством правительства представители Национального банка, "Укрпочты", профильного министерства и парламентского комитета должны проработать предложения регулятора и подготовить конкретные варианты решения ситуации.

На данный период "Укрпочта" прекратит публично комментировать конфликт. Смилянский заявил об "осторожном оптимизме" в отношении возможности достижения компромисса.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы, понимая критическую роль "Укрпочты", подойти к этой зиме сильными и готовыми предоставлять нашим гражданам все необходимые базовые услуги. Помним, что враг у нас один — это Россия и Путин", — подчеркнул глава "Укрпочты".

Стороны в ходе заседания комитета также обсуждали требования к информации в платежных квитанциях, вопросы финансовой инклюзии и дальнейшее пребывание Смилянского на должности.

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