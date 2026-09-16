Смелянский подал в суд на НБУ из-за решения об увольнении и пригрозил "уничтожить репутацию" Пышного

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что подал в суд на Национальный банк Украины из-за решения, обязывающего отстранить его от должности. Он также пообещал в суде "уничтожить остатки репутации" главы НБУ Андрея Пышного.

Об этом Смелянский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил глава "Укрпочты", его адвокаты на этой неделе подали от его имени иск в Киевский окружной административный суд. Смелянский требует отменить решение НБУ в его отношении.

"Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение в отношении меня незаконным и предвзятым", — заявил он.

Смелянский также заявил, что хочет услышать от регулятора объяснения, почему в отношении руководителя "Укрпочты" был применен подход, который, по его утверждению, не применялся к руководителям других банков и финансовых учреждений даже после значительно более крупных штрафов.

Отдельно он резко высказался в адрес главы НБУ Андрея Пышного, пообещав "уничтожить в судебном порядке остатки репутации" руководителя Нацбанка.