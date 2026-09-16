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Смелянский подал в суд на НБУ из-за решения об увольнении и пригрозил "уничтожить репутацию" Пышного

Смилянский будет судиться с НБУ из-за решения об увольнении и пригрозил Пышному

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что подал в суд на Национальный банк Украины из-за решения, обязывающего отстранить его от должности. Он также пообещал в суде "уничтожить остатки репутации" главы НБУ Андрея Пышного.

Об этом Смелянский сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил глава "Укрпочты", его адвокаты на этой неделе подали от его имени иск в Киевский окружной административный суд. Смелянский требует отменить решение НБУ в его отношении.

"Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение в отношении меня незаконным и предвзятым", — заявил он.

Смелянский также заявил, что хочет услышать от регулятора объяснения, почему в отношении руководителя "Укрпочты" был применен подход, который, по его утверждению, не применялся к руководителям других банков и финансовых учреждений даже после значительно более крупных штрафов.

Отдельно он резко высказался в адрес главы НБУ Андрея Пышного, пообещав "уничтожить в судебном порядке остатки репутации" руководителя Нацбанка.

  • Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 июня 2026 года НБУ признал Смелянского не соответствующим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг и обязал "Укрпочту" отстранить его.
  • Ранее Смелянский заявлял о давлении на "Укрпочту" и связывал действия регулятора с созданием "Укрпочта Банка". Сама компания также уплатила НБУ штраф в размере 255 тыс. грн за непредставление запрашиваемой информации, заявив о намерении обжаловать решение.

Автор: 

конфликт (894) НБУ (4814) суд (25481) Укрпочта (353) Пышный Андрей (115) Смелянский Игорь (84)
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Топ комментарии
+8
Перестрілка між силовиками, срачі між високопосадовцями, скажена корупція, мішки і сейфи з грішми, втечі за кордон високопоставлених злодюг... і то все під час війни, обстрілів, смертей тисяч і тисяч, мільйонів біженців...
Перепрошую, а то і є та країні ЙОГО мрій?
Так, потємна така думка - от якби та зелена нечисть застрілилась або від передозу здохла у нас і в країни таки б реально хоч якийсь шанс вижити був, а так...
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16.09.2026 10:44 Ответить
+5
ще один ефективний менеджер загубився на укрпошті
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16.09.2026 10:39 Ответить
+5
Буде гризтися до кінця - тільки зарплата 1.3 млн - в місяць
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16.09.2026 10:49 Ответить

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