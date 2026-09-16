Смілянський подав до суду на НБУ через рішення про його звільнення і пригрозив "знищити репутацію" Пишного

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що подав до суду на Національний банк України через рішення, яке зобов’язує відсторонити його від посади. Він також пообіцяв у суді "знищити залишки репутації" голови НБУ Андрія Пишного.

Про це Смілянський повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив очільник Укрпошти, його адвокати цього тижня подали від його імені позов до Київського окружного адміністративного суду. Смілянський вимагає скасувати рішення НБУ щодо нього.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим", – заявив він.

Смілянський також заявив, що хоче почути від регулятора пояснення, чому щодо керівника Укрпошти застосували підхід, який, за його твердженням, не застосовували до керівників інших банків та фінансових установ навіть після значно більших штрафів.

Окремо він різко висловився на адресу голови НБУ Андрія Пишного, пообіцявши "знищити в судовому порядку залишки репутації" очільника Нацбанку.