Смілянський після рішення НБУ звинуватив Пишного у спробі зірвати створення поштового банку: "Це ж уже було"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував рішення Національного банку України про визнання його таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Смілянський написав у своєму Facebook.

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Смілянський пов'язав рішення НБУ зі створенням поштового банку

За словами керівника "Укрпошти", кожного разу, коли компанія наближається до створення поштового банку, Національний банк знаходить спосіб цьому перешкодити.

Він нагадав, що влітку 2025 року після ухвалення Верховною Радою закону про банки фінансової інклюзії з'явився лист голови НБУ Андрія Пишного щодо нібито дефолту компанії.

"Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом – звільнити Смілянського", – написав він.

Смілянський припустив, що таким чином створення поштового банку можуть поставити "на паузу" під час зміни керівництва компанії.

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Готує юридичний захист та консультації з міжнародними партнерами

Керівник "Укрпошти" повідомив, що юридична команда компанії аналізує документи НБУ та розглядає подальші кроки.

За його словами, до роботи планують залучити зовнішніх юристів.

Також Смілянський наголосив, що зміна керівництва компанії передбачена в міжнародних угодах, зокрема кредитних договорах з Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Тож із ними ми також відповідним чином прокомунікуємо ситуацію. Як і з МВФ", – зазначив він.

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Заявив про можливі позови

Смілянський назвав рішення регулятора невиваженим та пов'язав його із особистим конфліктом з керівництвом НБУ.

Він заявив, що планує домагатися відповідальності як виконавців рішення, так і його можливих ініціаторів.

"Відповідно, я для себе прийняв рішення "наздоганяти" і виконавців цього рішення, і його замовників – як в українських, так і, враховуючи мою міжнародну кар’єру, в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації", – заявив гендиректор "Укрпошти".

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Навів приклади інших фінансових установ

Смілянський також порівняв ситуацію з рішеннями НБУ щодо інших банків та фінансових компаній.

Зокрема, він згадав "Укргазбанк", "Сенс Банк", а також сервіси EasyPay та City24, які, за його словами, отримували штрафи або фігурували у розслідуваннях, однак без кадрових наслідків для керівництва.

Водночас він наголосив, що "Укрпошта" продовжує працювати у звичному режимі та виконувати свої зобов'язання.

"Укрпошта спокійно продовжує працювати без жодних змін, поки ми працюємо над наступними кроками", – зазначив Смілянський.

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